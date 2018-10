A un candidato desinformado

El tiempo sigue dándoles la razón a aquellas líneas de pensamiento de quienes apuntamos a caminar de manera distinta y revolucionaria respecto de formas conservadoras, clasistas y desvalorizadoras que han caracterizado los distintos modelos de gobierno en Cinco Saltos. Confirma que siguen intactas sus convicciones y su forma de mirar al otro a diferencia de nuestra gestión, que con aciertos y errores fue la mejor que tuvo la ciudad en 2011-2015. Nuestro gobierno dio respuesta desde lo social, obras públicas, servicios públicos y educación. Y si lo duda lo invito a recorrer la ciudad, la única verdad es la realidad. Además durante nuestro gobierno se hicieron obras por cien millones de pesos y no se endeudó, sino que se cumplió el rol que debe realizar el Estado: gestionar. Quizás usted no lo dimensione ya que dudo que forme parte de aquellos sectores históricamente excluidos en nuestra ciudad y haya necesitado de los instrumentos del Estado municipal para sostener y dar respuesta a sus necesidades básicas, ya que menciona ser parte de un sector empresarial que hoy paradójicamente reconoce la gestión por las pymes y parques industriales a nivel nacional y que ya no existen en este gobierno.

Nuestro gobierno fue un proyecto político y local, con bases profundas y orgullosamente ideológicas, donde los conceptos de inclusión e igualdad de oportunidades fueron bases estructurales y desde allí gobernamos ... Y no sienta pudor ni cautela en nombrar a la mujer encargada de haber conducido ese proyecto político, que tiene un nombre y apellido: Dra. Liliana E. Alvarado. Mejor que decir es hacer.

Andrea Contreras

DNI 27.094.603