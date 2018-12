Aun sabiendo que el abandono de animales está prohibido por ley, son muchas las personas que dejan a sus mascotas en la calle.

Es preocupante saber que hay familias que tienen el coraje de abandonar a su perro o a su gato, ya sea porque no lo pueden cuidar, porque no tienen el espacio o porque ya no quieren.

El abandono es cada día más frecuente.

La calle no es un buen lugar para ellos, porque no tienen alimentos y terminar comiendo de la basura, corriendo el riesgo de envenenarse, que contraigan alguna enfermedad como la rabia, que es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso, que es fatal en casi el 100% de los casos y provoca un comportamiento violento hacia otros perros e incluso hacia las personas, o son atropellados.

Según el artículo 41 “la ley provee protección a la diversidad biológica”, por lo tanto creo que debe sancionarse de alguna manera al que haya abandonado alguna vez a alguna mascota.

No pido nada más que en el caso de ya no querer a su mascota, la dejen en un lugar donde lo puedan cuidar.

Los animales no tiene forma de reclamar o pelear por sus derechos pero si mostrarnos su cariño. Debemos concientizar a la población sobre las consecuencias que trae esta problemática y pido a las autoridades correspondientes vean como controlar esta sobrepoblación de animales en las calles.

Boris Costa Méndez

DNI 42.317.911