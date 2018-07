Abortismo y catolicismo

En el Estado argentino el proyecto de Ley por la legalización del Aborto cuenta con media sanción, es decir, hasta que no se obtenga la aprobación en Senado y se publique oficialmente dicha ley, sigue siendo un delito. Sin embargo, en forma impune y en contra de lo que determina el código penal, un grupo de organizaciones financiadas internacionalmente han abierto el portal web Aborto Sin Barreras. Entre las organizaciones financiadas por la mayor empresa abortista del mundo, International Planned Parenthood Federation, resulta llamativo ver el nombre de “Católicas por el derecho a decidir”. Es insostenible afirmar que en esa entidad, cuyo obrar intelectual se reduce a naturalizar la destrucción de una vida inocente y criticar a la religión, pueda existir una persona verdaderamente católica. CDD no es más que una ONG abortista de raigambre feminista que actúa en red con diversas organizaciones marxistas (desde Amnistía Internacional hasta Madres de Plaza de Mayo). Es agraviante que se use el nombre del catolicismo para viciar un debate público en pos de legalizar el asesinato de vidas indefensas.

Joaquín Bertran

DNI 5.433.822