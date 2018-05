Aborto, embrión y vida

He advertido con asombro que algunos partidarios de la despenalización del aborto han comparado éste con la permisividad del divorcio como si ambos tuvieren la misma consecuencia, despreciando el hecho de que en el primer caso se termina con una vida. Para colmo de torpezas se escucha decir en los medios que, “quien por razones éticas no acepta el aborto, no está obligado a practicarlo”, rematando esa idea cuando se sostiene que en los países en que la ley reconoce la libertad para abortar a nadie impone aquello que va contra sus convicciones. ¡Vaya descaro! Con ese criterio fácilmente se podría legalizar el homicidio de los niños hasta que cumplan los catorce años de edad puesto que, si por razones “éticas” alguien no lo acepta, no estará obligado a matarlos.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522