Aborto y la salud neuquina

Expresamos nuestra preocupación ante la presentación de la médica Alejandra Piedecasas, como subsecretaria de Salud de Neuquén, en el debate legislativo en el Congreso de la Nación sobre los proyectos de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Si bien la funcionaria expuso estadísticas sobre muertes maternas por causa obstétrica directa correspondientes al último quinquenio, en las cuales el aborto no figura como responsable, cabe aclarar que en nuestra provincia las defunciones maternas son eventos de baja frecuencia y que, en años previos al periodo referido, ella acepta la posibilidad de subregistros de aborto como causa de muerte. Paradójicamente, reconoce la frecuencia de consultas de mujeres que solicitan IVE por diversas causas y se expresa en forma negativa, suponiendo que ellas están desesperadas, estarán solas y acarrearán secuelas emocionales de por vida. No hace referencia a las responsabilidades que el Fallo FAL asigna a los equipos de salud en todo el país. No promueve el ejercicio del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Por otro lado, se refiere a la IVE como una solución “tan simple y violenta” y finaliza con que tapamos “nuestro fracaso dando la respuesta más cobarde, más cruel y más barata como el aborto”. No nos sentimos representadas por la funcionaria y exigimos la plena aplicación de la sentencia del Fallo FAL con la concepción de la salud desde la definición integral y amplia de la OMS. Reivindicamos el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que comprende la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

Claudia López

DNI 13.764.282

M. Oppezzi

DNI 6.655.256