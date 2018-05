Accidentes que pueden evitarse

El 24 de febrero del 2018 tuvimos con mi marido una experiencia de accidente, siniestro, trauma... Íbamos a Las Grutas desde Bariloche. Pasando Piedra del Águila a 15 kilómetros –después del trabajo que hicieron recientemente de ensanchar la ruta unos metros–, pasamos una curva de subida a la derecha, pisamos la raya blanca hacia la banquina y el auto se desestabilizó y terminamos en la banquina de enfrente después de varias vueltas. El auto volcó y quedó en dirección a Piedra del Águila.

Salimos por nuestra cuenta. Cuando me saqué el cinturón y abrí la puerta, una mano me ayudó a salir, un muchacho (gracias). Yo tenía un golpe en la cabeza y mi marido resultó ileso, si se puede decir esa palabra. Nos auxiliaron la Policía, ambulancia, personal médico y la enfermera del Hospital Público de Piedra del Águila y Seguridad Vial. Todos muy amables, profesionales, con una atención excelente. Coincidieron todos en que por esa banquina (que desde la ruta asfaltada tiene los centímetros de una mano con los dedos abiertos) se cansaron de denunciar a los organismos gubernamentales. Si hubiéramos “mordido” la banquina 15 metros antes o después del lugar del accidente éste no habría sucedido, porque en donde caímos existe un “cementerio” de restos de autos y los carteles de reducción de velocidad estaban en el suelo.

Agradezco a todas las buenas personas, que son mayoría, nunca tuve dudas de eso. Y pido por favor a través de estas palabras a las autoridades correspondientes una solución a los problemas de infraestructura de las rutas argentinas, especialmente en este lugar. Las personas somos importantes, lo económico no puede estar por encima y ser más importante que las vidas humanas y las secuelas de los vivos, niños y adultos.

Isabel Beatriz Vega

DNI 12.551.662