Agradece a la labor pública

En febrero del 2016, a mi esposa y a mí nos entraron a robar mientras cenábamos y nos despojaron no sólo de cosas materiales, sino que nos aprisionaron y coartaron nuestras libertades con miedo e inseguridad. Tras dos días de trabajo con mi hermano, nos encerramos bajo rejas y alambres de púas. Pero ese día dos cosas cambiaron. Esa noche encontré a quien nos había robado. Sin titubeos la policía de la comisaría 32ª –el oficial Leonhardt entre otros– respondió y en menos de media hora habían apresado al individuo que pude reconocer. En la siguiente semana, el entonces secretario del juzgado, Guillermo Merlo, quien luego sería el fiscal del caso, fue guiándonos en el proceso a mi esposa y a mí. Con todas las dudas que un hecho de esta magnitud suscita en uno (posibles represalias, reiteración del hecho, etc.). Nos brindó contención y tranquilidad. En el 2017, el fiscal Merlo nos informó sobre el proceso tras la etapa de reconocimiento, pruebas, etc., y nos pidió, sabiamente, que hagamos el seguimiento del caso. Ya en el 2018, el jefe de fiscales casi da por sobreseído al individuo, pero gracias a la determinación del fiscal Merlo el caso se reflotó. Hoy al menos algo de todo lo que se fue con el robo regresó, podemos dormir tranquilos porque la justicia llegó. Y quiero detenerme para mostrar el grado de humanidad de la fiscalía: acompañaron a mi esposa con el respaldo de la Oficina de Apoyo a la Víctima, nos demostraron que justicia no es el ojo por ojo, sino el debido proceso, y nos mostraron que la justicia pudo más. Hoy recuperamos nuestra libertad y tranquilidad, por saber que hay policías, fiscales y jueces que actúan bajo la ley impartiendo justicia como la sociedad cree que debe ser.

Facundo Lorenzini

DNI 30.144.555