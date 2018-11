Agradecimiento

Soy discapacitado, por un tumor óseo y posterior infección de la prótesis de rodilla debí ser amputado de la pierna izquierda, hace 18 años. A su vez tengo sobrepeso, por lo cual debo hacer ejercicio físico. Según mi médico, el mejor para mantener el movimiento y las articulaciones, ya que tengo 72 años, es la natación y el ejercicio en el agua. Durante mucho tiempo tuve problemas, ya que casi todas las piletas tienen salida con escalera vertical, lo que me imposibilita salir fácilmente. Hace un año mi hija me comenta que se inauguraba el natatorio del sindicato de Camioneros. Yo no lo soy, soy profesor universitario de la UNCo, hoy jubilado, pero igualmente asistí y me atendieron en forma excelente, a pesar de que aún no estaba habilitada (junio 2017) la pileta de discapacitados. Me aceptaron y me asignaron un profesor específico, Nicolás, para hacer los ejercicios, y otros profesores, Claudio y Alejandra (guardavida), me ayudaban a salir. En junio de este año se habilitó la pileta de discapacitados, con un ascensor para ingresar y salir. Con lo cual por una cuota accesible hago el ejercicio que necesito. Quiero agradecer al sindicato de Camioneros de Neuquén, a todo su personal por la constancia y la perseverancia.

Juan José González

DNI 4.554.566