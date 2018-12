Quiero hacer público mi agradecimiento al equipo de neurocirujanos, el Dr. Mauricio Russell y la Dra. Sonia Hasdeu, del Sanatorio Juan XXIII, que me intervinieron quirúrgicamente en forma exitosa por un tumor cerebral hace 26 días. Como así también al equipo de Unidad de Terapia Intensiva que me asistió en dos oportunidades, en las cuales me sentí sumamente contenida y recibí excelente atención. No puedo olvidarme de las enfermeras y médicos clínicos que me atendieron cuando salí de UTI, los profesionales de piso, poniéndoles una sonrisa a cada visita, alentándome para que me recupere a cada instante.

A pesar de la crisis económica que sufren las obras sociales no puedo menos que agradecer al Ipross por darme la posibilidad de atenderme en el sanatorio y proveer de los materiales necesarios y requeridos por los doctores Russel y Hasdeu. Como paciente estoy sumamente agradecida, como ser humano me dieron un ejemplo.

Andrea Iris Trincheri

DNI 18.561.907