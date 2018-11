Agradecimiento al hospital cipoleño

¿Cuántas veces escuchamos comentarios en contra del hospital público? Somos proclives a criticar su acción, por falta de insumos o deficiencias en el trato del personal, al que le exigimos más cada día. Deberíamos detenernos a pensar en la acción de cada día y en cuánto hacen, con qué pocos medios, cómo suplen todo con una dedicación digna de destacar.

El 31 de agosto último me caí y me llevaron al hospital Dr. Pedro Moguillansky. No había comodidad para internación, pero un equipo de médicos y enfermeras solícitamente me hizo una tomografía, dando de inmediato el diagnóstico. En ese momento el hospital era una colmena laboriosa donde cada uno iba desempeñando su tarea. Conmovía observar la preocupación y dedicación que cada uno ponía en su quehacer. ¡Gracias a todos!

Ida Deanna

DNI 1.899.125