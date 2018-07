Agradecimiento al hospital de Roca

Al Hospital Francisco López Lima: Quiero agradecer al grupo de Salud Mental por la atención recibida durante los días de internación que viví en junio. Personas que me han tratado con dignidad, sin apartarme, ni hacerme sentir un problema, sin hacerme sentir una carga, que me han devuelto una confianza que creía arrebatada y perdida. La respuesta más inmediata ante la crisis es la violencia. Lo he sufrido en forma directa. Pero no es lo importante ya. Pasaron 14 años desde mi primera crisis, en esos momentos lo único que creyeron correcto fue depositarme en un sanatorio, del cual podría relatar miles de situaciones incómodas y extrañas.En esta segunda crisis, en el hospital fue rápida mi salida. No recuerdo nada malo de ahí adentro, lo único es la rica comida que preparaban. Así que mi agradecimiento a los cocineros también. A mis amigas del alma, a quienes estuvieron tan cerca llamando, a tanto amor recibido . Ya no da vergüenza decir que tomo una medicación que tal vez sea crónica, no da vergüenza decir que necesitamos de gente que deje de mirar para los costados.

Gracias a las profesionales la psiquiatra Gimena Zottele, y la psicóloga Alicia Oliva por sus atenciones y cuidados.

Paola Alejandra Pell

DNI 26.504.364