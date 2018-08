Agua potable en Cipolletti

Me dirijo a Uds por mi preocupación por la crisis en el suministro de agua potable en la ciudad de Cipolletti. La escasez de agua el verano próximo nuevamente provocará emergencias en la ciudad. Haciendo historia el 16/02/93 fue publicada mi carta por la contaminación de los ríos de la zona por el volcado de líquidos cloacales crudos.

El 21/02/93 Rubén Medina del DPA contestó por el mismo medio que en problema estaba en estudio y en breve la seria resuelto, aun esperamos.

Ahora el problema adicional es que la ciudad ha crecido y extendido y la planta de suministro de agua no ha crecido desde principios de la década del 90 (del siglo pasado).

Hay numerosos barrios con insuficiente suministro de agua potable durante el verano. En mi casa a veces la presión de agua no alcanza para alimentar el tanque elevado durante la noche. De hecho esos días mido la presión del agua de red en mi casa con manómetro y durante el dia no alcanza a 100 gramos y solo sube a 450 gramos con suerte durante la noche. Consulten el contrato de Concesión de Arsa a ver que especifica. Algunos “genios” dicen que hay que poner cisternas individuales en cada casa, grave error, no es un problema de presión sinó de volumen. En 2005 ingresé a ARSA y fui nombrado Jefe de Servicio en Cipolletti, cargo que ocupe por menos de 6 meses. Lo preocupante es que la solución está en parte en manos de quienes lo generaron. Simplemente es una irracionalidad contaminar el Río Negro en Cipolletti para que la ciudad de Gral Roca, que obtiene agua del mismo río, tenga que potabilizar con el mayor costo que significa. Espero que no me contesten “que en breve estará resuelto”.

Jorge Alfredo Guido

DNI 4.548.075