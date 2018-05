Al compañero Pedro Pesatti

Con el respeto que me merece el compañero y amigo Pedro Pesatti, humildemente le solicito me acompañe en esta patriada que con esfuerzo estamos llevando a cabo rionegrinos de bien en busca del apoyo de los rionegrinos para gobernar esta rica y maravillosa provincia. Compañero Pesatti, ha tenido la posibilidad de hacer desde adentro y no han podido, eliminar de cuajo el negocio de la política, la corrupción, el saqueo que viene padeciendo Río Negro desde hace 30 años. Tanto Juntos como el FpV y otros dirigentes que pujan por seguir, deberían tener un gesto de grandeza y volverse a sus casas, solo 4 años necesito para que se termine la fiesta Río Negro inicie un camino que marcará un hito en su historia.

Rubén Ali Yauhar, candidato a gobernador

DNI 8.211.757