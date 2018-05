Alerta educativa

Hace poco tiempo llegaron los informes PISA, del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment). Es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, cuyos resultados evidentemente y lamentablemente no fueron alentadores.

Hoy se conoce otro guarismo que es el “índice de repitencia”, cuyos tres primeros lugares con diferentes problemáticas son ocupados por las provincias de Santa Cruz (18.9%), Río Negro (14.3%) y Neuquén (13,3%).

Cuando uno mira el devenir de los gremialistas de la educación, a mí al menos me recuerda la “teoría de los burros ibéricos” cuyo planteo básico es: el gasto discrecional en educación sin un programa que contemple profundos y reales cambios en el sistema no sólo no resuelve el problema sino que lo aumenta y termina por destruirlo.

Esto es lo que a mi juicio no logran entender los Baradel de la educación, que creen que todo es simplemente paro, huelga, movilización, extorsión y dinero y se olvidan del esfuerzo de muchos gobernadores, ministros, pedagogos, estudiosos de la problemática integral educativa, para lograr un crecimiento sostenido durante veinte años que nos posiciones como un país desarrollado, por que en definitiva eso es educación pública como política de Estado.

Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343