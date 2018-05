Buenos días. Comento respecto a los animales sueltos en mi barrio, dado que he agotado las instancias con la Municipalidad de General Roca, y se ven limitados en su poder de acción.

Desde hace unas semanas, un vecino (a quien desconozco) tiene en una casa-quinta dos caballos, que en reiteradas ocasiones se encuentran sobre la vereda pastando. Hasta aquí todo bien. El problema es que la calle Colombia es angosta y la vereda también, y al dejar la soga larga invaden el carril y se asustan cuando pasa un vehículo. Pero hoy los caballos estaban sueltos. Al ir a dejar a mi hijo a la escuela, uno salió corriendo espantado y subió a la banquina de la calle Vintter. Es una hora de alto tránsito y baja visibilidad, por lo que pueden ocasionar un accidente. Al volver a mi casa, paso por la Subcomisaría 67ª, de Stefenelli. Al preguntarle a la señorita que me atiende qué pueden hacer, me dice que no mucho, que tienen que contactar al dueño

–repito, no lo conozco–. Alguien de civil me dice que el móvil se va a acercar a hablar con el dueño. Le pregunto: “Entonces, ¿ustedes lo conocen?”; y responde que sí.

Me comunico con la Municipalidad de Roca, donde me piden todos mis datos. Al explicar el motivo de mi llamado me dicen que necesitan datos del propietario. Le repito que lo desconozco y que lo que me interesa es que pongan bajo control a los caballos. Dice que no pueden, que van a mirar, pero tienen que notificar al dueño. Entonces, ¿qué me queda por hacer? ¿Jugar al detective y buscar los datos del dueño (no tengo idea cómo), y después hablar yo con él?

El accidente está latente y los recursos del Estado van a estar allí para atender al accidentado... Digo yo, ¿por qué esperar algo anunciado?

Blanca Maslowski

DNI 24.078.049