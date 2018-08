Apelar a la conciencia

Muchos que llevamos el pañuelo celeste y otros que lo llevan en su corazón para no incitar a la violencia, nos sentimos defraudados, desilusionados, no representados por todos los diputados/as de nuestra provincia, porque ninguno defendió lo que muchos rionegrinos: la vida, la vida en su totalidad, la vida como derecho principal.

¿Cuántos de ellos defienden la niñez y la adolescencia?, ¿Cuántos de ellos luchan por los derechos de los niños y niñas? ¿Cuántos generan políticas públicas para adolescentes? Niños/niñas con síndrome de Down, malformaciones, terribles problema de abuso, desnutrición y falta de educación merecen la misma atención y preocupación que los niños y niñas deseados... ¿Por qué no luchar por eso, por esos derechos? Solemos buscar el camino más fácil y de menos compromiso. Apelamos a la conciencia de nuestros senadores Larraburu, Odarda y Pichetto, que sondeen lo que los rionegrinos queremos y necesitamos.... Esto no es obra pública, es vida, es convicción, una persona que apuesta a la vida será un buen dirigente, abre la puerta a la esperanza, cree en el futuro. Muchos esperamos se revele su voto.... María Celeste San Martín DNI 25.406.303