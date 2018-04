Estos son recursos que en poco tiempo nuestro municipio recibirá de la provincia, para gastar o invertir en obras especificas para los vecinos. Son recursos del Plan Castello que no tienen reintegro.

Seguramente muchos estarán pensando en distintas obras que hacen falta en sus barrios o en beneficio de todo el pueblo.

A modo de ejemplo con estos recursos se pueden comprar seis camiones regadores, diez camionetas cero kilómetro, diez casas de barios, 300 motos etc., etc., etc.

Lo bueno que estos recursos se destinan con presentación de proyectos y aprobados por los concejos deliberantes, lo que apremia es el tiempo porque estos proyectos se tienen que presentar en marzo, abril, para realizar el aporte a el municipio primeros días de mayo. La pregunta es la siguiente ¿alguien (vecinos, concejales) sabe cuáles son los proyectos prioritarios del sr. intendente? Si alguien sabe por favor lo bueno sería comunicar al pueblo a través del algún medio. ¿Seremos todos ciegos y sordos que no hará falta la comunicación?

¿O será como el presupuesto municipal que nadie rinde y especifica, en qué se gasta la plata que es de todos los vecinos? Como vecinos de Valcheta esperamos respuesta y por sobre todo transparencia en el manejo de los recursos municipales.

Diego Milipil

DNI 29.156.954

Pedro Medina

16.118.159

y siguen más firmas,