ARA San Juan, la desmentida

A principios de diciembre del 2017, y como respuesta a una carta sobre la tragedia del ARA San Juan y el evidente deslinde de responsabilidades del gobierno, recibí unas breves líneas de un señor que me permito citar en agradecimiento. Con su permiso Walter, transcribo un “soy un salvado por Dios del ARA Belgrano en 1982”.

A más de 4 meses de aquel 15 de noviembre, con muchas idas y vueltas, desinformaciones y pasadas de pelota, no puedo dejar de pensar qué sentirá Walter y tantos otros marinos al leer ayer en los diarios sobre la aparición mágica de un ficticio documento que liberaba de toda responsabilidad al Ejecutivo, atribuyéndosela a un valiente capitán fallecido en la tragedia. El comunicado en desmentida de la originalidad del documento, emitido por la Armada Argentina, no deja lugar a dudas sobre la intención de este nuevo engaño. Como ciudadana que de muy pequeña admiraba barcos y aviones me resulta insultante el trato que desde el actual gobierno se le ha dado a esta tragedia, pero tengo extrema curiosidad por saber qué pasa por la mente hoy de Walter y de los muchos honrosos marinos y sus familiares que merecen respeto.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863