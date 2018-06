Atrapados por ser legales

Somos un matrimonio que vive detrás de Costa Norte. Gracias al esfuerzo compramos legalmente un terreno cuyos papeles los realizó una escribana. Este terreno no tiene ningún servicio, el gas no llega, la luz tampoco y un camión trae el agua potable. Es la leña nuestra calefacción de cada día, la que compramos con lo que ganamos por jornada ya que somos monotributistas sociales porque vendemos en la calle.

El Municipio de Cipolletti tiene requisitos específicos para dar la leña: ser madre soltera, no trabajar, tener cinco hijos o más, ser o cuidar adultos mayores. Hoy nos quedamos sin leña y a las 8:30 en esta zona hacían -5° y nos dirigimos a la comuna en busca de ayuda, ya que somos padres de dos menores, un bebé de cinco meses y una de 13. La respuesta fue: “No, porque tienen trabajo”. No me la pueden vender porque el Municipio la da y no me la pueden dar porque tengo trabajo... Estamos atrapados, pedimos ayuda. Nuestra categoría de monotributistas no nos alcanza para un préstamo, ni podemos solicitar los servicios hasta que el Municipio mensure la tierra. No buscamos subsidios ni vivienda, sólo pedimos solución a un problema que ni pagando las empresas nos pueden dar.

Lorena Mangin

DNI 26.080.964