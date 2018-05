Calidad humana y profesionalismo

Durante el último año conocí a excelentes profesionales de la medicina y maravillosos seres humanos en el Instituto Conciencia. Agradezco a todo el personal de recepción por haber sido tan cálido, atento y resolutivo conmigo todos estos meses. Gracias a todos los integrantes del hospital de día por la buena predisposición permanente. Gracias a Julián Iturbe y Julián Lanzavecchia, y a todos los médicos y enfermeros que me atendieron cada semana porque se nota un interés real por el paciente. A los encargados de farmacia por resolver siempre cualquier inconveniente. También le agradezco a Marisú Urbanavicius, de Clínica Moguillansky, que, sin conocerme, hace casi un año me acompañó en un momento trascendental en mi vida y tuvo gestos que valen oro. Y gracias a ella por hacerme conocer a mi querida Susana Morales, mi adorada médica que desde el primer día me dio la confianza necesaria para saber que todo iba a salir bien. Gracias a Dios por haberme puesto en el camino a cada uno de ustedes y felicitaciones a los directivos de Conciencia por llevar adelante un protocolo que prioriza al paciente como ser humano.

Carolina Magnalardo

DNI 29.795.609