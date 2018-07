Cambio cultural

La sociedad argentina juega al ta-te-ti en un país de infantes y no se da cuenta que está en jaque en un tablero de ajedrez, en una partida compleja y desorganizada donde cada movimiento es vital.

Hay piezas de distintos poderíos ubicadas en lugares estratégicos. Y nos toca mover piezas, no fichitas. Y no es una partida, es un campeonato... ¿cómo elegir las jugadas? No remitiéndonos a viejos patrones de conducta, haciendo una pausa para reflexionar adónde nos llevan nuestros movimientos y actitudes acostumbradas, mirando el tablero para discernir el potencial de cada movimiento en sus posiciones alternativas.

Piensa Argentina, piensa, no juegues al azar. Profundiza. Revierte. Cambia como ser humano. Vamos por más con orden y cordura pero a brazo partido. No hemos logrado todo lo que podemos lograr. ¡Abre los ojos y los oídos! Despierta, mira más allá del horizonte, busca aliados, reagrúpate, cumple, resignifica tu historia. Define tus valores y tus objetivos y lucha. Mantén tu paso firme.

Alberto Félix Suertegaray

DNI 14.169.481