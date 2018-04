Carrió y la polémica de los pasajes

Es lamentable la actitud de la diputada Elisa Carrió, que pretende justificar lo injustificable al argumentar que el canje de pasajes “son viáticos para costear los gastos de movilidad”, que “es absolutamente legal, pero un mal sistema”, que “hay que blanquearlo” y que ella tomó “la decisión de pedir la devolución del dinero y pasarlo como movilidad” (¿una contabilidad creativa?). Tal argumento es precario, sabe perfectamente que los pasajes no utilizados moralmente deben ser devueltos al Estado y no cambiarlos por efectivo, en consideración de la pobreza que padece el 25,7% de la gente y la presión fiscal de 33% del PBI, confiscatoria, que sufre la actividad privada e impide el aumento de la producción, del salario real, de la economía, y la creación de nuevos empleos. Lilita, como legisladora, debe dar el buen ejemplo, y no quedarse con el “vuelto” de los pasajes, establecidos para quienes residen en el interior del país. Los legisladores deben terminar con las “avivadas” y trabajar –presentando proyectos de leyes, participando de las comisiones legislativas, concurriendo al recinto para debatir la sanción de leyes–, no pegar el faltazo, como hacen muchos de ellos.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822