Carta abierta a las autoridades del EPEN

Como habitante de esta provincia, elegí para vivir el lugar llamado Villa Río Quilquihue. Quizás muchos de ustedes no lo conozcan ni sepan en qué parte del mapa se encuentra, no sería de extrañar ya que muchos funcionarios de la Municipalidad de Junín de Los Andes, de la cual depende, tampoco lo saben.

Seguramente las autoridades del EPEN sí saben dónde queda, porque es el lugar en donde perpetúan un “robo” (sí, “robo”, sin eufemismos) al cobrar la conexión de luz domiciliaria aproximadamente $ 100.000 más impuestos, que sería el equivalente a 33.331 kw/h.

¿Por qué digo que es un “robo”? Porque el EPEN cobra la obra de electrificación a los frentistas, y queda en propiedad de la empresa para que la usufructúe. Los argumentos del ente son que en el lugar donde vivimos los desarrolladores deberían haber realizado el tendido de servicios. Ahora bien, dicho loteo data de la década de 1970 y fue autorizado por la Provincia del Neuquén. Ahí es donde se cae parte del argumento de la empresa. Villa Río Quilquihue “no es un barrio cerrado”, es más, hoy pertenece al ejido de Junín de Los Andes donde, dicho sea de paso, la conexión de luz domiciliaria ronda los $ 3.000. Un ejemplo de otro loteo de la zona donde no había suministro eléctrico y el EPEN lo realiza a su costa es en el barrio Caleuche, en las inmediaciones de laguna Rosales.

Se podría llegar a entender que la empresa no tenga fondos para realizar la obra y cobre esa suma a Villa Río Quilquihue por la conexión. Lo que no se entiende es que no la devuelvan descontándola del consumo eléctrico, cuyas facturas promedio rondan los $ 4.000/5.000 mensuales dado que es el único servicio que tiene el barrio. Es como que nos cobren el importe para construir una ruta y después nos cobren el peaje cada vez que circulamos por ella.

En conclusión, le solicito al directorio del EPEN como así también al señor gobernador de la provincia que revean el “cargo de conexión especial”, eufemismo con el que llaman a meternos las manos en los bolsillos. Y si la empresa no cuenta con los medios para ejecutar la obra, que cobren el “cargo de conexión especial” pero que lo devuelvan en el consumo, tanto a los nuevos clientes como así también a los que ya lo abonaron y pagan en abultadas cuentas de luz, por ser el único servicio existente en la zona.

Juan Martín Grasso

Diego Luis Lucca

Marianela Pardal

Fernando Lancuba