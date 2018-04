Carta al gobernador por el CET Nº 14

Somos alumnos del Centro de Educación Técnica Nº 14, agropecuario, de Allen. Muchos venimos hace años luchando por contar con una escuela que tenga todo lo que necesitamos para estudiar y aprender. Cada vez que realizamos un reclamo algún funcionario nos ha prometido y dado fecha de construcción de lo que le falta a nuestro edificio, entre ellos la ministra Silva, quien primero nos prometió que la escuela se licitaría en octubre del 2016, y el año pasado dijo que se haría antes de que terminara el 2017. Hoy, no solamente seguimos reclamando por no tener SUM, ni biblioteca, ni laboratorio, ni sala de industrias; también por fondos que la escuela no recibe para producciones y proyectos productivos. Nos organizamos para pedir ayuda a la comunidad, que dona alimento para los animales.

¿De verdad cree que las condiciones en las que aprendemos son adecuadas? Cuando hablan del futuro y la importancia de la educación y los jóvenes, ¿piensan en nosotros? Ya egresaron diez promociones de alumnos que lucharon por lo mismo, ¿cuánto más tenemos que esperar?

Santino Fuentes

DNI 42.447.886

Verónica Gramajo

DNI 42.971.938

Siguen más firmas