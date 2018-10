Carta de un policía a otro

Felicitaciones camarada por la marcha realizada en Viedma peticionando un sueldo digno, haciendo visible tu desamparo, tu falta de representatividad en este sistema que te oprime y te ignora. Claro, no tenés gremio ni nadie que levante la voz para defender tu pobre salario de la inflación. Y seguramente tu mayor bronca es que no se respete la ley –claro, te formaron para respetarla y defenderla– y ver al titular de Trabajo y la ministra de Educación y Derechos Humanos ofrecer dinero en negro en la paritaria a los sindicalistas y éstos aceptarlo. Desfinanciamos al sistema previsional (aportamos el 13% de por vida a las mutuales, al Ipross). Es muy fuerte ver que quienes deben dar el ejemplo no respeten la ley. Tenemos una ley de sueldo (punto policial) y no es la primera vez que la violan. Y también juicios acumulados por incorrecta liquidación de haberes con sentencias favorables.

Jorge Alberto Galera

DNI 12.715.026