Carta orgánica exprés en Los Menucos

Tenemos carta magna en Los Menucos. Bárbaro, pero ¿cómo? ¿Y los que la hicieron no salieron en la foto? Unos genios, en pocos días, una carta magna para que rija los destinos del pueblo... Sería bueno saber de quiénes fueron las ideas, los proyectos; al menos para las fotos parecen que están todos. ¿Cuántas reuniones les habrá llevado conformarla? Casi 200 artículos, no es moco de pavo; si la copiaron no es de buenos alumnos, mejor dicho convencionales, una palabra un poco grande –¿no?– para una Constitución de unos días. Fue una convención totalmente adicta ya que no se presentó ninguna oposición para su elección, gran error.

Rubén Ali Yauhar

DNI 8.211.757