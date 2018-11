Circo romano remasterizado

Los caprichos de nuestro presidente no dan tregua y a la hora de proyectar epopeyas y grandes contiendas hacen gala, con orgullo, de su cara más impiadosa. La pasión real parece hermanar con sangre a cualquier rival para nuestro mandatario; y el fútbol convengamos que su única pasión le da la chance de reflotar el verdadero sabor de la contienda, el sudor del miedo y la venganza. En palabras del propio presidente, “cuando me levanté dije: vamos a hacer que esta final (River-Boca) tenga realmente todos los condimentos que tuvieron otras finales en otro momento de la Argentina”. Dados los violentos incidentes y muertes en las canchas por el choque de hinchadas, se prohibió el acceso a los estadios de fútbol de simpatizantes visitantes. A un día del inicio del G20, y con Vladimir Putin en los palcos, el repuesto circo romano argentino reabre sus puertas. Porque el real fútbol patea cabezas, no pelotas, y al parecer se está extrañando... al menos desde las butacas de privilegio. Sólo resta preguntarse si se dejará abierto el audio de tan noble evento de explotar en alguna popular, al ritmo de las banderas, esa canción que a Macri tanto le incomoda...

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863