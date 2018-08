Comerciantes de Senillosa y tarifazo

En Senillosa cobran licencia comercial desproporcionada, que parece más un impuesto que una tasa. Hace cuatro años que sube de forma desmesurada, tal es así que con la ordenanza vigente se paga hasta 400% más que en Neuquén. Por ello se presentó un proyecto que la modifica, se trabajó, se debatió en el HCD de Senillosa y fue favorablemente votada: de los 7 concejales, 1 faltó a la sesión, 2 votaron en contra sin fundamentar y los 4 restantes con voto favorable (MPN, UCR, Cambiemos y Frente Neuquino) y fundamento a viva voz. Los comerciantes de Senillosa celebramos la independencia de poderes, propia de un sistema democrático maduro. Por otro lado, el Ejecutivo municipal vetó la ordenanza argumentando que no se podrían pagar aguinaldos o sueldos. Señor intendente, no ponga a municipales (nuestros clientes) en nuestra contra, porque no es con nuestra licencia comercial que usted abonará sueldos y aguinaldos. Sólo defendemos lo que nos corresponde y exigimos que nuestros representantes estén a la altura, por ello solicitamos que nuestra licencia comercial esté acorde a la que se cobra en Neuquén Capital.

Flavio A. Ruiz Neuman Comerciantes Autoconvocados de Senillosa

DNI 22.360.793