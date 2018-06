“¿Cómo seguirá la despenalización?”

Yo le digo sí al aborto legal, seguro y gratuito. La felicidad por la media sanción es indescriptible. Todavía queda la sanción en la Cámara de Senadores y seguir avanzando para que sea ley, pero la lucha siempre seguirá en pie. Espero que ahora nadie se olvide de esto y que no se afloje en la lucha. Porque hay que luchar por menos muertes en la clandestinidad. Porque nadie sabe lo que es para una mujer que quiere interrumpir su embarazo no deseado buscar un médico de confianza. Sentir que es seguro, que no le va a quedar secuelas, que no se va a morir en el intento. Porque nadie, excepto las que abortan, saben lo que se siente hacerlo. Y si es que tienen la suerte de salir con vida... Porque nadie tiene el derecho de decirle a la mujer lo que tiene que hacer con su propio cuerpo. La mujer está muy limitada por la sociedad a la hora de tomar sus propias decisiones. Y ahora le decimos basta. Queremos decidir por nosotras mismas, ser las dueñas de nuestros cuerpos. Basta. El 13 de junio quedará para la historia. Por el derecho a decidir. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley.

Paola Bedinello

DNI 37.113.655