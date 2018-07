Confitería El Ciervo, testigo de historias valletanas

Al tomar esta frase del filósofo español Ortega y Gasset: “El hombre, merced a su poder de recordar, acumula su propio pasado, lo posee y lo aprovecha”, me vienen a la memoria aquellos días de nuestra juventud y sentí la necesidad de congregarme junto a mis compañeros de escuela, bailes, tertulias, confiterías... en suma, de nuestra vida en el Neuquén de ayer, e intento recopilar recuerdos y transcribirlos en esta hoja.

Nuestra ciudad se extiende a lo largo del valle del río Limay en sentido oeste-este y, en menor medida, sobre el del río Neuquén. Coherentemente con el crecimiento espacial se dio un acelerado incremento demográfico que se debió a distintos factores, que incidieron en las migraciones masivas, lo que provocó importantes flujos poblacionales hacia el departamento Confluencia en general y en particular hacia la ciudad de Neuquén.

Es decir que nuestra sociedad dejó de ser aquella formada sólo por nacidos en esta ciudad y se complementó con estas otras personas que contribuyeron a su engrandecimiento.

Para ilustrar el tema, fieles testigos de la época fueron aquellas “confiterías” que nos acogían, que nos daban abrigo en los diferentes momentos de nuestras jóvenes vidas. Don Antonio Alonso, el Gallego de El Ciervo, aún con todos los años que lleva en estas tierras parece que recién se acabara de bajar del barco. Su acento no se ha borrado, su simpática compañía transporta al Neuquén de ayer.

Antonio nació en Galicia, en Constanza de Garabanes, y llegó al país en 1957, y a Neuquén en 1970. Primero atendió la confitería de don Cayetano Saladino, en Láinez y Alcorta, y El Ciervo (emplazada en terreno perteneciente a la Sociedad Española) el 3 de febrero de 1971.

Su anterior concesionario fue Luis Vitale, un gran gastronómico. Don Alonso relata que es a través de los asistentes al negocio como puede visualizar claramente la diferencia entre aquellas generaciones y la de hoy. En 1970 “no había un hogar que no tuviera el teléfono del Ciervo”, dice Alonso, y agrega que “llovían las llamadas preguntando si aquellos niños estaban aquí”. “Neuquén era pequeño, nos conocíamos todos, y el control sobre los jóvenes era más rápido. A las 21 o las 22:30, un sábado, se iban a bailar al boliche Gente (de Jorge Fernández Garro y Chiquito Zelatta), a Blip Blup y algunos se atrevían a concurrir a la boite del hotel Confluencia. A los bailes del Club Pacífico, animados por la orquesta de Cholo Perego; a Mi Casita, boliche de la Quinta Galería, primera cuadra de calle Roca; o a Sunset. Al llegar esa hora y estar este local lleno empezaba a llegar la gente mayor y los jóvenes voluntariamente se levantaban y les daban el asiento a los mayores”, agregó. “Aquel era un tiempo que ojalá volviera. Este negocio me dio tantos deleites, cantidad de amigos... Cuando llegué aquí no tenía nada, sólo agallas”, acotó Alonso, y continuó relatando que en 1975 reformó el salón, refugio de aquellas generaciones, y que tuvo que pedir un préstamo al Banco Ganadero aconsejado por sus amigos Osés y Ramin de RHOR mayorista. Para cerrar, Alonso agregó que con este negocio llegó a grandes satisfacciones. Sin estudio, ya que nació en una aldea. “Mi padre me dijo: en el mundo hay tres universidades: la de la calle, la de los libros y la principal, la de la familia. Cuando nació mi hijo, Gabriel, lo llamé a mi padre a España y él me mandó una carta, ni que fuera un profesor, marcándome todos los ítems para que pusiera en práctica con mi hijo. Soy un inmigrante agradecido de este país, vine a Neuquén por unos meses y hace más de cuatro décadas que estoy aquí”, concluyó el Gallego.

Un ejemplo de trabajo, de tesonera y fecunda labor.

Beatriz Carolina Chávez

DNI 6.251.256