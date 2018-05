Cooperativas y 1º de Mayo

Las cooperativas son un grupo de personas que se unen ante una necesidad común: falta de trabajo, de servicio, de una vivienda, de financiamiento, etc. Reunidas, se proponen hacer algo para cambiar esa realidad, que sólo con la acción individual no podría ser lograda. Es importante conseguir los materiales e implementos para la tarea, capital para el financiamiento de los materiales y capacitación para la administración de los bienes y la organización del trabajo. Todo este esfuerzo extra que realizan no siempre es recompensado con el resultado del trabajo.

Este es el caso de la cooperativa 1º de Mayo Fiske Menuco (N°56.247, obtenida el 21/7/17), de las ex trabajadoras de limpieza. Antes habían trabajado en el servicio mediante la cooperativa Mariano Moreno, que solidariamente las aceptó entre sus integrantes. Luego renunciaron y tomaron el edificio de la Facultad de Derecho y Lenguas solicitando pasar a planta permanente. Esto sucedió estando abierta la licitación para el servicio de limpieza (resolución de Rectorado N° 0409/17 del 23/6/17). En vez de aprovecharla para obtener trabajo prefirieron continuar con la toma de la facultad. El delegado de ATE, Aguiar, intervino en la negociación con el rector Crisafulli, liberando el edificio a cambio de cargos públicos para dos integrantes de la cooperativa.

Un 1 de mayo de 2017 se anunciaba la toma del edificio de la Fadecs-Fadel. Eran ocho integrantes, pero sólo uno o dos obtuvieron cargos en la administración pública y la cooperativa 1° de Mayo Fiske Menuco quedó sólo en los papeles.

Déborah Delgado

DNI 22.586.657