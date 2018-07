“Cosas” que le pasan a Macri

El relato macrista continúa su derrotero en esta desastrosa realidad que nos golpea como país. El “mejor equipo de los últimos 50 años” deja el título al peor gobierno de la historia política de nuestra patria. Durante la cándida entrevista de Lanata a Macri, este último justificaba el desastre espantoso que estamos viviendo como país porque habían “pasado cosas”. Recordemos, además, que el ahora perdedor en el rating frente a Mirko, el bebé de Marley, que otrora se dedicaba a investigar la corrupción del gobierno anterior buscando bóvedas repletas de oro y dinero, tenía enfrente al presidente más corrupto del planeta (esto por ser el único político del mundo que no ha renunciado luego de la investigación de los Panamá Papers que ganó el premio Pulitzer 2017). Paradojas del periodismo que dice ser serio, ¿no? Las “cosas” que han pasado en nuestro país han sido claramente positivas para Macri y sus amigos CEO. Por citar sólo un ejemplo, su amigo Mindlin gana la friolera de un millón de pesos por hora con las empresas con las cuales negocia con el Estado. Se pueden mencionar innumerables “cosas positivas” que incluyen lo bien que le ha ido a Macri con sus negociados con el Estado, pero no es la intención aburrir, corrupción a granel incluida. Todos lo saben. Por el contrario, el “cambio” ha redundado en “cosas negativas” para los trabajadores y los jubilados. Tarifazos impagables, paritarias debajo de la inflación, desocupación, etc. A eso se suma el nuevo desembarco del FMI para seguir pagando la especulación y las ganancias de la “CEOcracia” que tenemos que padecer. ¿Qué más puede salir mal, doña Rosa? Repito, cuando este gobierno corrupto se vaya no va a dejar ni los despojos de nuestra patria. Téngalo por seguro, doña Rosa.

Marcelo Claudio Fracchia

DNI 17.575.066