Cuatro meses sin trabajo, con concurso ganado en Agrarias

Hoy se cumplen 4 meses desde que concursé y gané un cargo docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo. Días después, otro concursante impugnó el concurso sin argumentos claros, pero la mayoría de los miembros del Consejo Directivo de la Facultad decidió anularlo. Esto se puede hacer cuando hay defectos en el procedimiento legal no subsanables. En este caso no los hubo. Si bien me hablaban de lo politizada que está la facultad, no lo entendía. Me explicaron que muchos docentes “creen” que mi perfil de doctora en agronomía e investigadora no es el que quieren en su institución. Otros que no les “articulo” políticamente y que mis “muchos antecedentes” ponen en riesgo sus cargos. Agradezco el apoyo de docentes, de los jurados del concurso e incluso de alumnos que no conozco y que me piden que no desista, porque “la Facultad necesita profesoras (como yo) para salir adelante”. Pero lo que más me ayuda es vivir la situación como una lucha por la Universidad Pública, que es que la que pierde. No podrán desanimar mi motivación ni mi vocación como docente e investigadora científica. María Fernanda Reyes DNI 29.919.800