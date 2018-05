De buena madera

Es de público conocimiento la situación originada, por los audios que afectan a funcionarios del gobierno . Si bien es cierto que el ex secretario San Martin renunciante es el más expuesto no dejó de afectar al resto que compartían ese momento.

Para el común del ciudadano que escuchó el audio, no deja der ser un mal hablado, el que se despacha en contra del vice-gobernador. Pero el trasfondo político es una interna profunda que dejará heridas entre el ministro Digiacomo y el vice gobernador Pedro Pesatti.

Lo que me lleva a escribir esta nota es no dudar que uno de los funcionarios afectados, exdirector de comisiones de fomento Yamel Mohana, es de muy buena madera. No solamente lo digo por ser el hermano sino por su compromiso desde la asunción en su cargo. Se comprometió con un proyecto liderado por el gobernador. Muchos podremos opinar, pero la única verdad es lo que se ve en cada paraje y en cada poblador rural en cuanto a la mejor calidad de vida que actualmente tienen. Eso no lo hace cualquier improvisado, hay que conocer y palpar la realidad. Mohana Yamel debe dormir tranquilo con el saber de haber cumplido y trazado un camino difícil de igualar.

Atala Mohana 22.027.574