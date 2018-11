Decepcionado por el futuro

Voté a Alfonsín y no me arrepiento, los peronistas no lo dejaron gobernar. No voté a De la Rúa, porque siempre me pareció lo que fue: un fracaso anticipado. No voté a Menem nunca, me pareció un gobierno de mamarracho; entre Menem y Moyano terminaron de destruir el tren para reemplazarlo por camiones. Después voté a Kirchner porque pintaba como algo nuevo, a Cristina porque creí en su programa. No voté a Macri, nunca le creí. Hoy estoy avergonzado por cómo terminó Cristina. Macri y Cía. también nos han mentido, pero prefiero que termine su gestión. Pero me pregunto: ¿por qué los honestos trabajadores argentinos tenemos semejante carga impositiva? ¿Es porque somos incapaces de gobernar nuestro propio país y hacerlo funcionar? La palabra “incapaces” suena muy triste, y la verdad veo a un pueblo muy triste y decepcionado. Quiero creer en Macri, pero también sé que poner al país sobre rieles es muy difícil. Hay provincias que son un polvorín de corrupción antaña, creo que se salvan cinco, el resto es todo corrupción...

Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173