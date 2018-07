Decir ¡basta! de una vez por todas

Del Gran Buenos Aires vengo. Nací, estudié, trabajé, y jamás participé de movilizaciones bancadas por intereses personales de poder o para imponer de prepo mi opinión. Cuando por algo teníamos que movilizar hacíamos campañas de recaudación, aportes personales, venta de cosas usadas, comidas, rifas, diezmo, pero jamás movilizamos gente de programas, planes miserables que siembran pobreza. Nunca me presté a hacer esto último, siempre busco oportunidades para todos, equidad y esfuerzo. No soy de ningún “-ismo”, no voté al anterior gobierno ni a éste, pero si llego al poder no mato al que piensa diferente, no margino, no callo a nadie; y de chico aprendí a escuchar. Basta de rivalidad burda y barata, seamos sinceros; no soy dueño de la verdad pero la construyo junto a ustedes, no en contra. Basta de odios, desprestigios y escraches. Juntos debemos educar y lograr que la Justicia funcione.

Y sí, ¡hay leyes y normas de convivencia que no sirven! Hay que renovarlas y respetarlas a rajatabla, no se banca más la corrupción de nadie. No olviden, vivimos en una república democrática. No luchen en contra de un sistema usándolo cuando les conviene. Derechos implican deberes y viceversa; y a quien no los cumple, justicia. No tolero más que un funcionario público cobre varias veces más que un maestro, que comunicadores se vendan al mejor postor, la imposición de verdades supuestas, la mentira supuestamente “popular” que avala negociados, funcionarios ricos, sindicalistas onerosos y eternos. Pero sigo con la vida que compartimos y en cada pequeño acto de ella por lo menos deseo, anhelo, tengo la esperanza de hacer algo por el bien de todos, por los que opinan distinto y los que nos marginan. Por favor no opinen sólo en contra de lo que dice otro, escriban, hablen y vivan su aporte, su opinión, su parte de verdad. Es muy fácil unir “en contra de”, pero “a favor de” cuesta mucho más.

Rafael Ángel Catuogno

