Desalojo en el Obrero A

Sr. juez Dr. Cabral y Vedia: hace ya 5 años de su sentencia que ordenó el desalojo del barrio Obrero A, que fuera ratificada por el Superior Tribunal de Justicia el 28/8/2013. Las partes ya fueron notificadas y aún no se ha llevado a cabo el cumplimiento de su dictamen. Se ha elevado un escrito solicitando las razones por tal incumplimiento, pero no ha sido contestado. Nación, Provincia y Municipio no han aportado nada para lograr un retiro voluntario o el pago de la tierra usurpada y tomada con sentencia de desalojo, no hemos sido llamados a ninguna reunión para negociar la compra de nuestro bien usurpado.

Señor juez, sabemos que usted habla a través del expediente, pero ¿sabe qué? no lo escuchamos. Solicito a usted que se expida o dé las razones por las que su propia sentencia no se cumple, a los efectos de dar por terminada esta instancia y poder continuar con nuestra demanda al Estado municipal, por ser éste el titular del pedido de expropiación, que fuera aprobado por el Ejecutivo provincial.

Carlos Romero

DNI 11.531.658