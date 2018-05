Desilusión

Hay quien temerariamente afirma que la gente, los mercados y el mundo están desilusionados con el “sistema argentino”, no con Mauricio Macri. De ser correcta esta afirmación, media Argentina estaría clamoreando que se fueran todos, lo cual no ha ocurrido esta vez. Los críticos de Cambiemos, los mismos que votamos a Mauricio Macri, estamos puntualmente desilusionados con el cantor y con el corito de fondo, no con la canción. Por falta de plan, método o sistema racional alguno, Macri y su entorno perdieron la más grande oportunidad que haya tenido el país de salir del pozo con apoyo general. Pero convengamos, para dejar tranquila a una vocífera diputada que ve fantasmas, complots y maniobras destituyentes por todos lados, que nadie quiere destituir a Macri, lo que sí se pide es que cuando se vaya deje la casa en orden y en condiciones para que sea posible transferir el gobierno en forma ordenada a otro presidente/a de cualquier partido. Es lo que haría un CEO que se preciara de tal. En cuanto a la mentada diputada sólo se le puede responder con un dictum clintoniano: “It’s the economy, stupid!”.

Leonardo Peusner

DNI 571.871