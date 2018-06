Despenalización del aborto

Despenalizar el aborto es lo mismo, o casi, que despenalizar la droga, pues ambos atentan contra la vida. Asimismo, traerá muchas consecuencias desagradables e inconvenientes impredecibles sobre su aplicación práctica. Algunos, o muchos, partidarios de ello, suelen parangonarlo con la ley del divorcio, pues argumentan que esa norma no aumentó los divorcios; por lo cual sostienen que tampoco despenalizar el aborto traería aparejada una “epidemia” de interrupciones de embarazo. Sin embargo, son asuntos muy distintos, pues en el divorcio, si bien no es cosa grata, no se juega la vida, como en el aborto. No es posible imponer mediante una ley a los establecimientos hospitalarios, aunque sean estatales, que practiquen el aborto a mujeres que así lo solicitaren, pues seguramente muchos médicos se negarán a realizar tal intervención. En consecuencia, muchas de esas mujeres se verán en el trance de seguir adelante con su embarazo, cayendo en las dudosas manos de una comadrona, o yendo a una clínica privada donde les cobrarán un elevado precio. O sea, las cosas volverán fatal e inexorablemente a su cauce: como estaban antiguamente.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822