Día de la Madre

Carlos Oscar Hernalz

DNI: 7.399.269

Cipolletti

MAMÁ, palabra que de sólo pronunciarla te llena de amor.

Decir MAMÁ llena de emoción la vida de muchas personas.

Amor incondicional y que cambia por completo la escala de prioridades.

MAMÁ eres única e independiente, parece tarea fácil, pero eres aguerrida como un ejercito en pie cuando la adversidad se presenta, eres una antorcha viviente en la oscuridad del dolor.

Mientras vamos creciendo nos vamos dando cuenta de lo que significa su presencia.

-Crece hijo/a, que tu felicidad es a mía!, nos dice con frecuencia.

Los que no la tienen elevan la mirada el cielo, no sólo por este día, sino cada vez que las circunstancias lo ameritan.

MAMÁ eres el faro que orienta en la calma y en la tormenta.

MAMÁ eres como una flor que alegra las más oscuras tempestades.

MAMÁ eres fuerte y constante; no te entregas fácilmente, pareces de hierro, pero sos puro corazón.

La luz y el amor es el fundamento de tu vida.

MAMÁ eres el puente entre la desesperanza y la alegría.

Gracias VIEJA, como a veces te decimos y sentís que el corazón te explota de amor.

¡¡¡¡TE AMO MAMÁ!!!!

FELIZ DÍA PARA TODAS LAS MAMAS DE NUESTRO PAÍS.

