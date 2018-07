Día patrio y política

Nuevamente, en un día patrio, tuvimos que soportar la monserga pseudopolítica, latosa, repetitiva y mentirosa del presidente Macri describiendo un país irreal y augurando un futuro lleno de lindezas. Según dejó entrever, hemos pasado de la “turbulencia” a la “tormenta”, “el barco sigue navegando en medio de la tormenta pero sin apartarse de su rumbo”, “ya se observan los primeros resultados”, y otras expresiones tan pueriles como las citadas. Evidentemente le cuesta hablar de “independencia” y de la historia argentina en general. Además, no quiso asistir al Tedeum para no escuchar un sermón admonitorio como el que pronunció el arzobispo Carlos Sánchez. Sin duda que Macri no ha visto –y si la vio se hizo el distraído– una reciente encuesta en la que los índices de incertidumbre, bronca y miedo abarcan el 75% de la gente consultada. Tampoco aludió a la suspensión de la payasada de los “timbreos”, ya dejados sin efecto pues los vecinos visitados recibían a los visitantes cambiemistas con las facturas de los tarifazos en la mano.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822