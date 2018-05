El acuerdo con el FMI

El anuncio del presidente de un acuerdo con el FMI es el reconocimiento al fracaso de su gestión y ha generado fuerte preocupación y rechazo en la sociedad por la historia vivida en relación a la deuda externa. Dujovne sostuvo que “el FMI no es igual al de hace 20 años”... la sociedad descree de ese cambio al punto de que las encuestas dan un 70% de rechazo al posible acuerdo. También expuso supuestos “beneficios” por menores tasas de interés que no alcanzan para aventar temores por las exigencias que impondrá ese organismo en tarifazos, reducciones de obras públicas, despidos y ajustes como ya ocurriera en el pasado reciente, y cuyos negativos efectos perduran: la pobreza y marginación de un tercio de sus integrantes. Se debe considerar si es inevitable, si no hay soluciones menos riesgosas para lo cual el posible convenio debe ser enviado al Congreso, facultado para “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior” (art. 118º, inc. 4 y 7 de la Constitución nacional). Se debe revisar el destino de esos créditos. No sea cosa que esos dólares vayan a parar al bolsillo de los “vivos de siempre” como ocurrió con las últimas ventas del BCRA.

Carlos Segovia

DNI 7.304.065