La gran mayoría habrá advertido que, producto de una lobotomia social, todos o casi todos los habitantes del país estamos de acuerdo en que no hay otra solución para nuestros males que “el ajuste”. Aunque nos vaya a doler a todos, o casi. Es más, si se nos aumenta la dosis de lo que algunos llaman la “manipulación ciberpolítica de la psicología social” lo pediremos a gritos, y cuanto antes y más drástico mejor. Si no me cree observe a su alrededor. Lo que queda, según comentaba un compañero de viaje en bondi, es consensuar quién soporta el ajuste. ¿La Nación y las provincias, mitad y mitad o dos tercios y uno? Evité calificar su comentario, porque lo aprecio. No le podía decir que es idiota si no advierte que los que soportamos somos y vamos a seguir siendo los indefensos ciudadanos que no somos parte de esa elite que dialoga sobre cómo evitar ser alcanzada o beneficiarse con las medidas sobre las que, no tengan dudas, acordarán. Rafael Barrio, un investigador mexicano, sostenía que “no existe ninguna sociedad humana en la cual las relaciones sociales sean completamente honestas. ¿Por qué? Y, la respuesta lógica es: porque seguramente es ventajoso mentir en ciertas circunstancias. Atentos que se viene la campaña 2019.

Oscar Lamboglia

DNI 6.067.183