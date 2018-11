Las historias de amor parecen brotar en verano y esta no tiene desperdicio. Todo empezó cuando un “concejal” de la ciudad decidió cortar un simple alambre, que, según él, impedía su derecho ambulatorio y el de los neuquinos, sobre las costas del río del mismo nombre, ubicado en un country.

“La discordia y el error”. Si deseas un gesto simbólico, no quemes la bandera, lávala. Frase atribuida a Norman Thomas y aplicada al caso. El acto de cortar un pobre alambre inerte derivó en custodia policial para salvaguardar sus derechos, amparos y causas judiciales por daños a los sentimientos del alambre. Tutelado por el “country” el alambre vio nacer un protector, las declaraciones cruzadas no tardaron en aparecer y en medio de las acusaciones de siempre el asunto crece. El error de cometer un “alambricidio público” con herramientas, y encima grabarlo, no una, sino varias veces, fue una terrible estrategia de marketing y autoincriminación “fatal”. Todo esto para despertar el interés en una sociedad a la que poco le interesa, pero no así de boca. Volviendo a la frase, el acto violento contra el noble alambre debió ser reconsiderado.

A eso me refiero con un acto simbólico, y luego por la vía legal realizar las actuaciones correspondientes. El origen del asunto no es claro, aunque sea por cuestiones políticas, ocultadas por un derecho de paso sobre la rivera de un río extenso, no termina de convencer.

Independientemente de las partes, y el origen del hecho, esto me deja una lección: dialogar primero y después actuar. Solucionemos el asunto y riamos juntos. “Somos neuquinos, unidos paradójicamente”.

Daniel Ayarachi Fuentes

DNI 35.492.138