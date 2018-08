Cuando el golpe amargo sacude por dentro/es como un infierno donde no hay remanso./ Todo quema fuerte, irrumpe ese llanto,/ es que no comprende lo que está pasando./Si el río te canta, te lleva a algún lado,/es por ese sueño que no fue alcanzado./En ese momento ya nada te importa,/y de todas formas no va a ningún lado./Queda allí tendido el sueño partido/ de no haber volado al cielo divino./Queda allí esperando el brillo del ángel/ que cure la herida y limpie mi sangre.Roberto Savasta DNI 14.251.572.