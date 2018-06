El burro y el saco de trigo

No sé si todos lo recuerdan, pero hay una fábula sobre un hombre que tenía un burro y le daba de comer trigo, que a su vez vendía para su sustento. Un día pensó que si le achicaba la ración al burro tendría más trigo para vender, y así lo fue haciendo, hasta que un día el burro de tan poco comer se murió.

Esta fábula coincide lamentablemente con las medidas que toma desde hace dos años y medio el gobierno nacional para con el pueblo argentino. Bajar el consumo para detener la inflación, bajar el consumo energético tapándose en invierno con más cobijas, cerrar universidades ya que según María Eugenia Vidal los pobres no llegan a las universidades, aumentar las tarifas y abrir la importación consiguiendo que más de 400.000 puestos de trabajo se pierdan, aumentar los combustibles a niveles que ya se reconocen como los más altos del mundo, no evitar que sigan subiendo los alimentos, bajar las jubilaciones y los salarios respecto a la inflación...

Se trata simplemente de entender una fábula en la que la lógica indica que, sea el lugar que fuere, si se aplican estas medidas el burro (en este caso el pueblo) se va a morir, pero como en nuestro caso hablamos de personas de carne y hueso, antes de “morirnos” vamos a intentar ser escuchados por aquellos que toman estas medidas... y como somos millones nos van a tener que escuchar (salvo que sean sordos).

No sé en qué escuela de economía y política estudió la gente que dirige el gobierno, pero es evidente que no les dijeron que para que una economía funcione no hay que matar al burro... algo tal vez muy simple de entender para el burro, que ya no sabe si él es el burro o su patrón...

Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056