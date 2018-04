El cerro Catedral siempre fue de otros

No entiendo que un cerro lejano atrapado un día, siempre tan privado, ese Catedral, montaña careta diría hace años, genere esta angustia. Desde que yo supe siempre fue parcela de gente corrupta. Me pregunto: ¿cuándo fue distinto? ¿Y en qué modifica una mancha más? Hoy tocan el cerro, ayer fue la costa; y el lago desborda de toda esa bosta. Un cerro lejano, que no disfrutamos, nada modifica mi humilde vida.

Ya sé, nos cagaron, ¿recién te das cuenta? Basta de mentiras, es el desafío de toda esta vida. Es eso oscuro que hoy nos domina, y no es el Catedral. Bajemos un poco, enfoquémonos más en el gran meollo, no sólo es el cerro, es la oscuridad que avanza en el fondo.

Digo, hacete fuerte, mejorá tu espacio y ese corazón que espera hace rato. Todo cambiará el día que cambie algo a nuestro lado, en un mar de lobos muere el inocente, no quieras ser eco de un mundo demente.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572