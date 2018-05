El colmo de los jubilados

La situación propuesta por el gobierno del señor Omar Gutiérrez ya no tiene palabras para describirla. Hace casi dos meses de conflicto terrible con Aten por el aumento de salario, muchos intentos para lograr nada más y nada menos que un sueldo digno por parte de las personas que eligieron la profesión de enseñar y que, como la mayoría necesita esa plata para sobrellevar la situación del país. Nuestro gobernador prefirió pagarle el sueldo a jubilados que arreglar el salario de los actuales maestros. A quién le entra en la cabeza ese razonamiento. Hay dos cosas para criticar. Primero: la dirigencia nivel kindergarten del gobierno. Y dos: los jubilados yendo a ocupar el puesto de sus compañeros en lucha. ¿Acaso no llegaron estos jubilados a sus puestos porque otros le dejaron el lugar?. Ahora están teniendo está actitud frente a una pelea que ya no les corresponde pero parece que sí les corresponde serruchar el piso. Es inexplicable el pueblo contra el pueblo. Lograron lo que querían; todos, Gutiérrez y Macri. Y no se olviden, ustedes los que hoy responden a este pedido ridículo de su gobernador, que no dejan de ser laburantes clase media baja, igual que yo y que los que están hace días en lucha.

María Eugenia Goncalves

DNI 36.376.542