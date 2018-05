El costo de estar conectados

La crisis energética golpea a todos los países que dependen de los hidrocarburos para su producción, cuando éstos escasean la producción de energía se empobrece. Argentina no escapa a esa premisa, y la demora en implementar políticas energéticas sustentadas en recursos renovables y/o energías alternativas limpias, complica hoy la capacidad del país en abastecer a todos sus usuarios. Con incrementos siderales de tarifas e intentando restringir el consumo en los hogares, el actual gobierno planea moderar la demanda y retener a las empresas proveedoras tentándolas con la ganancias pasadas y futuras a fin de que no logren ver los riesgos de quedarse en el país. Pero lo cierto es que esas pantallas en las que destellan estas letras y todo el mecanismo que posibilita que los argentinos vivamos interconectados virtualmente a otros seres virtuales y rodeados de tecnología, son en parte los responsables de un exceso de consumo. Si miramos la lista de países con mayor consumo de energía eléctrica veremos que Argentina ostenta el puesto 30 (con 123 miles de millones de kW/h) y el puesto 29 entre los países con mayor producción de ella (con 134 miles de millones de kW/h) y el puesto 13 entre los países con mayor número de servidores de Internet (al 2012 unos 11.232.000) lo que es un número elevado en relación a la cantidad de habitantes del país (estudios datados en el 2017 revelan que en ese entonces 80% de los argentinos eran usuarios de Internet) Ante este panorama caben dos preguntas: ¿Fue inteligente por parte del gobierno actual el fomentar la inclusión tecnológica en escuelas y hogares masificando aún más el uso del Internet en el aula a sabiendas que incrementar el consumo energético haría eclosión en todo el sistema? ... y una segunda ¿Estaremos dispuestos en un futuro muy próximo cuando la producción de energía eléctrica no cubra la demanda a desconectarnos?

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21653863