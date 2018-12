Reconozco que se me hace trizas el corazón escuchar al presidente decir que no duerme pensando en lo mal que lo están pasando millones de argentinos. Y parece que no sólo Durán Barba asesora a Macri, Antonita también le da pautas de cómo manejar Aerolíneas. Agradezco haber “caído” en la educación inicial y universitaria. Por lo cual, además de realizar mi trabajo con mucha eficiencia, sé hacer cuentas. El presidente afirma que Aerolíneas tiene un déficit de $ 3.600 millones al año. Si lo dividimos por 365 días, el déficit es de $ 9.863.013,69 diarios. Un poco menos de

$ 10.000.000 diarios. Si consideramos que paga 2.150 millones de pesos diarios a los especuladores de la timba financiera, el déficit de Aerolíneas es una nimiedad. Con un día y medio de lo que se paga a los especuladores que están saqueando al país cubre ese déficit. Y se preserva la aerolínea de bandera. Algo que en el mundo todos los gobiernos asisten, en mayor o menor medida. Mi total solidaridad con los compañeros trabajadores de Aerolíneas en su lucha.

Marcelo Claudio Fracchia

DNI 17.575.066